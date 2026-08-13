Preço de Eitherway hoje

O preço ao vivo de Eitherway (EITHER) hoje é $ 0, com uma variação de 4.85% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EITHER para USD é de $ 0 por EITHER.

Eitherway ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 14,520.55, com um fornecimento em circulação de 99.98M EITHER. Nas últimas 24 horas, EITHER foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.386553, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, EITHER movimentou-se -0.18% na última hora e -10.97% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 127.49.

Informações de mercado de Eitherway (EITHER)

Capitalização de mercado $ 14.52K$ 14.52K $ 14.52K Volume (24h) $ 127.49$ 127.49 $ 127.49 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 14.52K$ 14.52K $ 14.52K Fornecimento Circulante 99.98M 99.98M 99.98M Fornecimento total 99,977,940.25753008 99,977,940.25753008 99,977,940.25753008

A capitalização de mercado atual de Eitherway é $ 14.52K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 127.49. A oferta em circulação de EITHER é 99.98M, com um fornecimento total de 99977940.25753008. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 14.52K.