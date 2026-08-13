Preço de CrypTok hoje

O preço ao vivo de CrypTok (CRYPTOK) hoje é $ 0, com uma variação de 2.77% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CRYPTOK para USD é de $ 0 por CRYPTOK.

CrypTok ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 77,420, com um fornecimento em circulação de 1.30B CRYPTOK. Nas últimas 24 horas, CRYPTOK foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CRYPTOK movimentou-se -0.15% na última hora e -20.71% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de CrypTok (CRYPTOK)

Capitalização de mercado $ 77.42K$ 77.42K $ 77.42K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 77.42K$ 77.42K $ 77.42K Fornecimento Circulante 1.30B 1.30B 1.30B Fornecimento total 1,300,499,785.88873 1,300,499,785.88873 1,300,499,785.88873

A capitalização de mercado atual de CrypTok é $ 77.42K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CRYPTOK é 1.30B, com um fornecimento total de 1300499785.88873. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 77.42K.