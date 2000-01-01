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Principais tokens de Data Availability por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Data Availability. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6601
+1.08%
-0.33%
+1.35%
$ 2.15B
$ 710.61K
2
TIA
TIA
TIA
$ 0.3073
+0.72%
-0.68%
-7.33%
$ 282.60M
$ 1.15M
3
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0.1719
+0.71%
-2.90%
-4.79%
$ 135.11M
$ 700.36K
4
BSquared Network
BSquared Network
B2
$ 0.46935
+0.01%
-1.14%
-1.60%
$ 31.66M
$ 122.56K
5
AVAIL
AVAIL
AVAIL
$ 0.002113
-0.38%
-21.49%
-2.48%
$ 8.22M
$ 30.82M
6
Covalent X Token
Covalent X Token
CXT
$ 0.00238616
-0.20%
-0.02%
-6.73%
$ 2.31M
$ 119.23K
7
ROVR Network
ROVR Network
ROVR
$ 0.00018511
-0.01%
+0.01%
+1.45%
$ 1.84M
$ 27.43
8
Syscoin
Syscoin
SYS
$ 0.001926
-0.05%
-7.36%
+13.17%
$ 1.72M
$ 27.67M
9
Crust Network
Crust Network
CRU
$ 0.00998454
0.00%
+0.00%
-0.21%
$ 266.75K
$ 9.18K
10
BVM
BVM
BVM
$ 0.00034668
0.00%
-0.60%
-38.80%
$ 8.60K
$ 22.73
11
Unibase
Unibase
UB
$ 0.1295
-0.68%
-5.13%
-13.09%
--
$ 790.14K
12
Quack AI
Quack AI
Q
$ 0.023029
+0.76%
+2.71%
-1.84%
--
$ 5.11M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Data Availability e por que são populares?
Tokens de Data Availability representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 12 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $2.61B.
Qual é o token de Data Availability com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Data Availability acompanhados na MEXC, Q apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 2.71% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Data Availability existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 12 tokens de Data Availability, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Data Availability incluem NEAR, TIA, EIGEN. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Data Availability?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Data Availability é de aproximadamente $2.61B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Data Availability, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.