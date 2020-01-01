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Principais tokens de SPL22 por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor SPL22. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
SolARBa
SolARBa
SOLARBA
$ 7.43
0.00%
--
+1.64%
$ 1.71M
$ 35.69
2
SP500 rStock
SP500 rStock
SPYR
$ 696.64
0.00%
--
0.00%
$ 263.33K
$ 0.62
3
NVIDIA rStock
NVIDIA rStock
NVDAR
$ 182.55
0.00%
--
+0.52%
$ 217.42K
$ 4.01
4
Burncoin
Burncoin
BURN
$ 0.00721362
-0.31%
--
+8.27%
$ 142.77K
$ 48.35
5
Tesla rStock
Tesla rStock
TSLAR
$ 53.52
0.00%
--
0.00%
$ 66.31K
$ 2.80

Perguntas frequentes

O que são tokens de SPL22 e por que são populares?
Tokens de SPL22 representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 5 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $2.40M.
Qual é o token de SPL22 com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de SPL22 acompanhados na MEXC, SOLARBA apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.00% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de SPL22 existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 5 tokens de SPL22, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de SPL22 incluem SOLARBA, SPYR, NVDAR. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria SPL22?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de SPL22 é de aproximadamente $2.40M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor SPL22, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.