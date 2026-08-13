Preço de NVIDIA rStock hoje

O preço ao vivo de NVIDIA rStock (NVDAR) hoje é $ 182.55, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NVDAR para USD é de $ 182.55 por NVDAR.

NVIDIA rStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 217,422, com um fornecimento em circulação de 1.19K NVDAR. Nas últimas 24 horas, NVDAR foi negociado entre $ 182.52 (mínimo) e $ 182.61 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 200.0, enquanto a mínima histórica foi de $ 171.52.

No desempenho de curto prazo, NVDAR movimentou-se -- na última hora e +0.52% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 4.01.

Informações de mercado de NVIDIA rStock (NVDAR)

Capitalização de mercado $ 217.42K$ 217.42K $ 217.42K Volume (24h) $ 4.01$ 4.01 $ 4.01 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 217.42K$ 217.42K $ 217.42K Fornecimento Circulante 1.19K 1.19K 1.19K Fornecimento total 1,190.998356721 1,190.998356721 1,190.998356721

A capitalização de mercado atual de NVIDIA rStock é $ 217.42K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 4.01. A oferta em circulação de NVDAR é 1.19K, com um fornecimento total de 1190.998356721. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 217.42K.