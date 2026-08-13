Preço de Tesla rStock hoje

O preço ao vivo de Tesla rStock (TSLAR) hoje é $ 53.52, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TSLAR para USD é de $ 53.52 por TSLAR.

Tesla rStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 66,307, com um fornecimento em circulação de 1.24K TSLAR. Nas últimas 24 horas, TSLAR foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 69,397,725, enquanto a mínima histórica foi de $ 53.51.

No desempenho de curto prazo, TSLAR movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2.80.

Informações de mercado de Tesla rStock (TSLAR)

Capitalização de mercado $ 66.31K$ 66.31K $ 66.31K Volume (24h) $ 2.80$ 2.80 $ 2.80 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 66.31K$ 66.31K $ 66.31K Fornecimento Circulante 1.24K 1.24K 1.24K Fornecimento total 1,238.996656657 1,238.996656657 1,238.996656657

A capitalização de mercado atual de Tesla rStock é $ 66.31K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.80. A oferta em circulação de TSLAR é 1.24K, com um fornecimento total de 1238.996656657. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 66.31K.