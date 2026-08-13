Preço de SP500 rStock hoje

O preço ao vivo de SP500 rStock (SPYR) hoje é $ 696.64, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SPYR para USD é de $ 696.64 por SPYR.

SP500 rStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 263,328, com um fornecimento em circulação de 378.00 SPYR. Nas últimas 24 horas, SPYR foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 774.59, enquanto a mínima histórica foi de $ 510.85.

No desempenho de curto prazo, SPYR movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 0.62.

Informações de mercado de SP500 rStock (SPYR)

Capitalização de mercado $ 263.33K$ 263.33K $ 263.33K Volume (24h) $ 0.62$ 0.62 $ 0.62 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 263.33K$ 263.33K $ 263.33K Fornecimento Circulante 378.00 378.00 378.00 Fornecimento total 377.998972921 377.998972921 377.998972921

A capitalização de mercado atual de SP500 rStock é $ 263.33K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 0.62. A oferta em circulação de SPYR é 378.00, com um fornecimento total de 377.998972921. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 263.33K.