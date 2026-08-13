Preço de CapIX Protocol hoje

O preço ao vivo de CapIX Protocol (CPX) hoje é $ 0, com uma variação de 88.29% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CPX para USD é de $ 0 por CPX.

CapIX Protocol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 57,535, com um fornecimento em circulação de 535.36M CPX. Nas últimas 24 horas, CPX foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00250919, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CPX movimentou-se -30.02% na última hora e -87.84% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 69.18K.

Informações de mercado de CapIX Protocol (CPX)

Capitalização de mercado $ 57.54K$ 57.54K $ 57.54K Volume (24h) $ 69.18K$ 69.18K $ 69.18K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 100.66K$ 100.66K $ 100.66K Fornecimento Circulante 535.36M 535.36M 535.36M Fornecimento total 999,984,552.629794 999,984,552.629794 999,984,552.629794

A capitalização de mercado atual de CapIX Protocol é $ 57.54K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 69.18K. A oferta em circulação de CPX é 535.36M, com um fornecimento total de 999984552.629794. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 100.66K.