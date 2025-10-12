Informações de preço de Bonk Level Saviour (SAVIOUR) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.01567175 $ 0.01567175 $ 0.01567175 Mínimo 24h $ 0.01700503 $ 0.01700503 $ 0.01700503 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.01567175$ 0.01567175 $ 0.01567175 Máximo 24h $ 0.01700503$ 0.01700503 $ 0.01700503 Máximo histórico $ 0.04502769$ 0.04502769 $ 0.04502769 Menor preço $ 0.01567175$ 0.01567175 $ 0.01567175 Variação de Preço (1h) +1.27% Alteração de Preço (1D) -2.16% Variação de Preço (7d) -22.00% Variação de Preço (7d) -22.00%

O preço em tempo real de Bonk Level Saviour (SAVIOUR) é $0.01634576. Nas últimas 24 horas, SAVIOUR foi negociado entre a mínima de $ 0.01567175 e a máxima de $ 0.01700503, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SAVIOUR é $ 0.04502769, enquanto o mais baixo é $ 0.01567175.

Em termos de desempenho de curto prazo, SAVIOUR variou +1.27% na última hora, -2.16% nas últimas 24 horas e -22.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Bonk Level Saviour (SAVIOUR)

Capitalização de mercado $ 278.01K$ 278.01K $ 278.01K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 278.01K$ 278.01K $ 278.01K Fornecimento Circulante 17.00M 17.00M 17.00M Fornecimento total 16,998,228.803826 16,998,228.803826 16,998,228.803826

A capitalização de mercado atual de Bonk Level Saviour é $ 278.01K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SAVIOUR é 17.00M, com um fornecimento total de 16998228.803826. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 278.01K.