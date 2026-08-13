Preço de BLOCKv hoje

O preço ao vivo de BLOCKv (VEE) hoje é $ 0.00614482, com uma variação de 2.85% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VEE para USD é de $ 0.00614482 por VEE.

BLOCKv ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 8,952,775, com um fornecimento em circulação de 1.46B VEE. Nas últimas 24 horas, VEE foi negociado entre $ 0.0060734 (mínimo) e $ 0.00707508 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.356889, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, VEE movimentou-se -0.66% na última hora e +10.29% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.81K.

Informações de mercado de BLOCKv (VEE)

Capitalização de mercado $ 8.95M$ 8.95M $ 8.95M Volume (24h) $ 1.81K$ 1.81K $ 1.81K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.95M$ 8.95M $ 8.95M Fornecimento Circulante 1.46B 1.46B 1.46B Fornecimento total 1,457,001,261.604356 1,457,001,261.604356 1,457,001,261.604356

A capitalização de mercado atual de BLOCKv é $ 8.95M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.81K. A oferta em circulação de VEE é 1.46B, com um fornecimento total de 1457001261.604356. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.95M.