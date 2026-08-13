Preço de BlockChip hoje

O preço ao vivo de BlockChip (BCP) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BCP para USD é de $ 0 por BCP.

BlockChip ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 466,349, com um fornecimento em circulação de 1.00B BCP. Nas últimas 24 horas, BCP foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00113425, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BCP movimentou-se -- na última hora e -6.94% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 11.67.

Informações de mercado de BlockChip (BCP)

Capitalização de mercado $ 466.35K$ 466.35K $ 466.35K Volume (24h) $ 11.67$ 11.67 $ 11.67 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 466.35K$ 466.35K $ 466.35K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de BlockChip é $ 466.35K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 11.67. A oferta em circulação de BCP é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 466.35K.