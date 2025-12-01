Preço de BENQI hoje

O preço ao vivo de BENQI (QI) hoje é $ 0.00389343, com uma variação de 0.71% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de QI para USD é de $ 0.00389343 por QI.

BENQI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 28,033,277, com um fornecimento em circulação de 7.20B QI. Nas últimas 24 horas, QI foi negociado entre $ 0.00384191 (mínimo) e $ 0.00395803 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.39417, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00323513.

No desempenho de curto prazo, QI movimentou-se -0.51% na última hora e +2.01% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BENQI (QI)

Capitalização de mercado $ 28.03M$ 28.03M $ 28.03M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 28.03M$ 28.03M $ 28.03M Fornecimento Circulante 7.20B 7.20B 7.20B Fornecimento total 7,200,000,000.0 7,200,000,000.0 7,200,000,000.0

