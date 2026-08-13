Preço de BakerySwap hoje

O preço ao vivo de BakerySwap (BAKE) hoje é $ 0, com uma variação de 7,04% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BAKE para USD é de $ 0 por BAKE.

BakerySwap ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 204 747, com um fornecimento em circulação de 288,71M BAKE. Nas últimas 24 horas, BAKE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 8,38, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BAKE movimentou-se +0,21% na última hora e -4,40% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 657,12.

Informações de mercado de BakerySwap (BAKE)

Capitalização de mercado $ 204,75K$ 204,75K $ 204,75K Volume (24h) $ 657,12$ 657,12 $ 657,12 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 518,80K$ 518,80K $ 518,80K Fornecimento Circulante 288,71M 288,71M 288,71M Fornecimento total 289 770 065,5184824 289 770 065,5184824 289 770 065,5184824

A capitalização de mercado atual de BakerySwap é $ 204,75K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 657,12. A oferta em circulação de BAKE é 288,71M, com um fornecimento total de 289770065.5184824. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 518,80K.