Preço de Awakeborn Token hoje

O preço ao vivo de Awakeborn Token (AWK) hoje é --, com uma variação de 0.87% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AWK para USD é de -- por AWK.

Awakeborn Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 221,086, com um fornecimento em circulação de 30.34B AWK. Nas últimas 24 horas, AWK foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, AWK movimentou-se -0.33% na última hora e -0.65% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Awakeborn Token (AWK)

Capitalização de mercado $ 221.09K$ 221.09K $ 221.09K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 728.68K$ 728.68K $ 728.68K Fornecimento Circulante 30.34B 30.34B 30.34B Fornecimento total 99,999,973,237.3 99,999,973,237.3 99,999,973,237.3

A capitalização de mercado atual de Awakeborn Token é $ 221.09K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AWK é 30.34B, com um fornecimento total de 99999973237.3. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 728.68K.