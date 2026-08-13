Preço de ARI hoje

O preço ao vivo de ARI (ARI) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ARI para USD é de $ 0 por ARI.

ARI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 87,261, com um fornecimento em circulação de 479.63M ARI. Nas últimas 24 horas, ARI foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01001945, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ARI movimentou-se -- na última hora e -14.67% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 256.28.

Informações de mercado de ARI (ARI)

Capitalização de mercado $ 87.26K$ 87.26K $ 87.26K Volume (24h) $ 256.28$ 256.28 $ 256.28 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 87.26K$ 87.26K $ 87.26K Fornecimento Circulante 479.63M 479.63M 479.63M Fornecimento total 479,632,972.0 479,632,972.0 479,632,972.0

A capitalização de mercado atual de ARI é $ 87.26K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 256.28. A oferta em circulação de ARI é 479.63M, com um fornecimento total de 479632972.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 87.26K.