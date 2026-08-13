Preço de ApeBond hoje

O preço ao vivo de ApeBond (ABOND) hoje é $ 0, com uma variação de 1.25% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ABOND para USD é de $ 0 por ABOND.

ApeBond ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 150,662, com um fornecimento em circulação de 380.97M ABOND. Nas últimas 24 horas, ABOND foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.054057, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ABOND movimentou-se +0.10% na última hora e +7.08% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 71.34.

Informações de mercado de ApeBond (ABOND)

Capitalização de mercado $ 150.66K$ 150.66K $ 150.66K Volume (24h) $ 71.34$ 71.34 $ 71.34 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 155.83K$ 155.83K $ 155.83K Fornecimento Circulante 380.97M 380.97M 380.97M Fornecimento total 350,376,485.79242575 350,376,485.79242575 350,376,485.79242575

A capitalização de mercado atual de ApeBond é $ 150.66K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 71.34. A oferta em circulação de ABOND é 380.97M, com um fornecimento total de 350376485.79242575. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 155.83K.