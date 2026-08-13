Preço de Altcoin hoje

O preço ao vivo de Altcoin (ALT) hoje é $ 0, com uma variação de 1.07% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ALT para USD é de $ 0 por ALT.

Altcoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 67,243, com um fornecimento em circulação de 894.54M ALT. Nas últimas 24 horas, ALT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.193011, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ALT movimentou-se +0.06% na última hora e +1.10% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Altcoin (ALT)

Capitalização de mercado $ 67.24K$ 67.24K $ 67.24K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 67.24K$ 67.24K $ 67.24K Fornecimento Circulante 894.54M 894.54M 894.54M Fornecimento total 894,535,599.801732 894,535,599.801732 894,535,599.801732

A capitalização de mercado atual de Altcoin é $ 67.24K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ALT é 894.54M, com um fornecimento total de 894535599.801732. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 67.24K.