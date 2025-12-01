Preço de Alpaca hoje

O preço ao vivo de Alpaca (ALPACA) hoje é $ 0.00011243, com uma variação de 7.64% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ALPACA para USD é de $ 0.00011243 por ALPACA.

Alpaca ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 107,976, com um fornecimento em circulação de 961.09M ALPACA. Nas últimas 24 horas, ALPACA foi negociado entre $ 0.00011143 (mínimo) e $ 0.00012211 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00553708, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00003789.

No desempenho de curto prazo, ALPACA movimentou-se -0.87% na última hora e +6.75% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Alpaca (ALPACA)

Capitalização de mercado $ 107.98K$ 107.98K $ 107.98K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 107.98K$ 107.98K $ 107.98K Fornecimento Circulante 961.09M 961.09M 961.09M Fornecimento total 961,085,298.409746 961,085,298.409746 961,085,298.409746

A capitalização de mercado atual de Alpaca é $ 107.98K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ALPACA é 961.09M, com um fornecimento total de 961085298.409746. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 107.98K.