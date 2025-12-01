Preço de Aircoin hoje

O preço ao vivo de Aircoin (AIRCOIN) hoje é $ 0.00110245, com uma variação de 8.47% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AIRCOIN para USD é de $ 0.00110245 por AIRCOIN.

Aircoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,100,796, com um fornecimento em circulação de 998.50M AIRCOIN. Nas últimas 24 horas, AIRCOIN foi negociado entre $ 0.00109922 (mínimo) e $ 0.00125448 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00257008, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00046623.

No desempenho de curto prazo, AIRCOIN movimentou-se -0.17% na última hora e -16.18% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Aircoin (AIRCOIN)

Capitalização de mercado $ 1.10M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.10M Fornecimento Circulante 998.50M Fornecimento total 998,499,935.050304

