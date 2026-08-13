Preço de Acolyt hoje

O preço ao vivo de Acolyt (ACOLYT) hoje é $ 0, com uma variação de 11.64% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ACOLYT para USD é de $ 0 por ACOLYT.

Acolyt ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 99,956, com um fornecimento em circulação de 997.97M ACOLYT. Nas últimas 24 horas, ACOLYT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.068293, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ACOLYT movimentou-se +1.20% na última hora e -2.73% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 232.57.

Informações de mercado de Acolyt (ACOLYT)

Capitalização de mercado $ 99.96K$ 99.96K $ 99.96K Volume (24h) $ 232.57$ 232.57 $ 232.57 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 99.96K$ 99.96K $ 99.96K Fornecimento Circulante 997.97M 997.97M 997.97M Fornecimento total 997,974,695.3421419 997,974,695.3421419 997,974,695.3421419

A capitalização de mercado atual de Acolyt é $ 99.96K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 232.57. A oferta em circulação de ACOLYT é 997.97M, com um fornecimento total de 997974695.3421419. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 99.96K.