Preço de ZenChain hoje

O preço ao vivo de ZenChain (ZTC) hoje é R$ 0.0005418, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ZTC para BRL é de R$ 0.0005418 por ZTC.

ZenChain ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- ZTC. Nas últimas 24 horas, ZTC foi negociado entre R$ 0.000541 (mínimo) e R$ 0.0005442 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, ZTC movimentou-se -0.21% na última hora e +0.31% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 46.24K.

Informações de mercado de ZenChain (ZTC)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 46.24KR$ 46.24K R$ 46.24K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 11.38MR$ 11.38M R$ 11.38M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 21,000,000,000 21,000,000,000 21,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de ZenChain é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 46.24K. A oferta em circulação de ZTC é --, com um fornecimento total de 21000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 11.38M.