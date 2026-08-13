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O preço ao vivo de ZenChain hoje é 0.0005418 BRL. A capitalização de mercado de ZTC é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ZTC para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de ZenChain hoje é 0.0005418 BRL. A capitalização de mercado de ZTC é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ZTC para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação ZenChain (ZTC)

Preço em tempo real de 1 ZTC para BRL

R$0.002811942
R$0.002811942R$0.002811942
0.00%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de ZenChain (ZTC)
Última atualização da página: 2026-08-13 10:05:59 (UTC+8)

Preço de ZenChain hoje

O preço ao vivo de ZenChain (ZTC) hoje é R$ 0.0005418, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ZTC para BRL é de R$ 0.0005418 por ZTC.

ZenChain ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- ZTC. Nas últimas 24 horas, ZTC foi negociado entre R$ 0.000541 (mínimo) e R$ 0.0005442 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, ZTC movimentou-se -0.21% na última hora e +0.31% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 46.24K.

Informações de mercado de ZenChain (ZTC)

--
----

R$ 46.24K
R$ 46.24KR$ 46.24K

R$ 11.38M
R$ 11.38MR$ 11.38M

--
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21,000,000,000
21,000,000,000 21,000,000,000

BSC

A capitalização de mercado atual de ZenChain é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 46.24K. A oferta em circulação de ZTC é --, com um fornecimento total de 21000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 11.38M.

Histórico de preço de ZenChain BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.000541
R$ 0.000541R$ 0.000541
Mínimo 24h
R$ 0.0005442
R$ 0.0005442R$ 0.0005442
Máximo 24h

R$ 0.000541
R$ 0.000541R$ 0.000541

R$ 0.0005442
R$ 0.0005442R$ 0.0005442

--
----

--
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-0.21%

0.00%

+0.31%

+0.31%

Histórico de preços de ZenChain (ZTC) em BRL

Acompanhe as variações de preço de ZenChain para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ 00.00%
30 diasR$ -0.0000077-1.41%
60 diasR$ +0.000002+0.37%
90 diasR$ +0.0000112+2.11%
Variação de preço de ZenChain hoje

Hoje, ZTC registrou uma variação de R$ 0 (0.00%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de ZenChain

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.0000077 (-1.41%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de ZenChain

Expandindo a visualização para 60 dias, ZTC teve uma variação de R$ +0.000002 (+0.37%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de ZenChain

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.0000112 (+2.11%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de ZenChain (ZTC)!

Confira agora a página de histórico de preço do ZenChain.

Análise para ZenChain

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de ZenChain. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de ZenChain hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de ZTC: Pessimista, otimista 25% | pessimista 75%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI< 20Zona sobrevendidaQueda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
Grupo MA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
Ponto de pivôS1 ≤ Preço < PivôEntre o pivô-S1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente baixa.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
Grupo EMA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
BOLL (20,2)Preço < Faixa inferiorTocando ou rompendo a faixa inferiorEntrando na zona "barata", com volatilidade aumentando.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

【Estrutura de Mercado】 O ZTC_USDT, no período de 4 horas, registrou um preço atual de 0,001226, posicionando-se 48 pontos-base abaixo do centro do núcleo de suporte/resistência, situado em 0,001274. O preço encontra-se 6 pontos-base acima do suporte S1, em 0,00122, estando assim na metade inferior do sistema de núcleos. A configuração das médias móveis apresenta uma distribuição de 7 compras, 0 neutras e 0 vendas, mantendo a consistência dos indicadores em uma tendência altista. 【Estado da Momentum】 O indicador MACD sinalizou uma cruzamento negativo (death cross), evidenciando uma divergência entre as linhas rápidas e lentas. Já o RSI permanece dentro da zona neutra, destacando claramente uma dispersão na dinâmica de curto prazo. Além disso, o conjunto das médias móveis e os indicadores oscilatórios mostram desalinhamento, refletindo uma distribuição desigual entre os impulsos compradores e vendedores. 【Níveis Chave】 A resistência R1 está posicionada em 0,001329, distante 103 pontos-base do preço atual, servindo como referência de longo prazo. Já o suporte S1 encontra-se em 0,00122, a apenas 6 pontos-base do preço atual, configurando-se como nível-chave próximo. Por fim, o suporte S2, localizado em 0,001165, situa-se 61 pontos-base abaixo do preço atual, funcionando como uma área de suporte secundária.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de ZenChain?

Os preços do ZenChain (ZTC) são influenciados por diversos fatores-chave:

1. Sentimento do mercado e confiança dos investidores
2. Volume de negociação e níveis de liquidez
3. Anúncios de parcerias e desenvolvimentos no ecossistema
4. Tendências gerais do mercado de criptomoedas
5. Notícias regulatórias e atualizações sobre conformidade
6. Padrões de análise técnica e níveis de suporte/resistência
7. Dinâmica de oferta e demanda
8. Concorrência com outros projetos de blockchain
9. Taxa de adoção e casos de uso no mundo real
10. Condições econômicas gerais que afetam os mercados de cripto

Por que as pessoas querem saber o preço de ZenChain hoje?

As pessoas querem saber o preço do ZenChain (ZTC) hoje por vários motivos importantes: tomar decisões de negociação informadas, gerenciar portfólios, definir o momento ideal para comprar ou vender, acompanhar o desempenho dos investimentos e manter-se atualizado sobre as tendências do mercado. Os preços em tempo real ajudam a avaliar a rentabilidade e o risco.

Previsão de preço para ZenChain

Previsão de preço de ZenChain (ZTC) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de ZTC em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de ZenChain (ZTC) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de ZenChain pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço ZenChain pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de ZTC para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de ZenChain.

Como comprar e investir em ZenChain em Brasil

Pronto para começar com ZenChain? Comprar ZTC é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar ZenChain. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de ZenChain (ZTC).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e ZenChain será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar ZenChain(ZTC)

O que você pode fazer com ZenChain

Possuir ZenChain permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar ZenChain (ZTC) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
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Maker
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Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
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Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é ZenChain (ZTC)

ZenChain is a blockchain network focused on enabling secure interoperability between Bitcoin and Ethereum-compatible (EVM) ecosystems.

Recurso ZenChain

Para uma compreensão mais aprofundada de ZenChain, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do ZenChain

Categoria :

Layer 1 (L1)Smart Contract Platform

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre ZenChain

Última atualização da página: 2026-08-13 10:05:59 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o ZenChain (ZTC)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre ZenChain

ZTCUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em ZTC com alavancagem. Explore a negociação de futuros de ZTCUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie ZenChain (ZTC) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o ZenChain.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ZTC/USDT
R$0.002815575
R$0.002815575R$0.002815575
+0.12%
85.27M (USDT)

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.089268
R$0.089268R$0.089268

-14.00%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.1111698
R$0.1111698R$0.1111698

+435.50%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.305285
R$1.305285R$1.305285

+3.49%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.6299714
R$1.6299714R$1.6299714

-3.83%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0500835
R$0.0500835R$0.0500835

-0.30%

Principais altas

Principais altas do dia

aPriori

aPriori

APR

R$2.9675901
R$2.9675901R$2.9675901

+32.54%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.002004897
R$0.002004897R$0.002004897

+54.52%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13.695372
R$13.695372R$13.695372

+31.94%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.33296327
R$1.33296327R$1.33296327

+17.21%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00601521
R$0.00601521R$0.00601521

+15.90%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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