Preço de Frankencoin hoje

O preço ao vivo de Frankencoin (ZCHF) hoje é $ 1.2424, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ZCHF para USD é de $ 1.2424 por ZCHF.

Frankencoin ocupa atualmente a posição #4589 em capitalização de mercado, totalizando $ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 ZCHF. Nas últimas 24 horas, ZCHF foi negociado entre $ 1.2424 (mínimo) e $ 1.2462 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.4867555171082332, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.0691543241973427.

No desempenho de curto prazo, ZCHF movimentou-se 0.00% na última hora e +0.27% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 8.26K.

Informações de mercado de Frankencoin (ZCHF)

Classificação No.4589 Capitalização de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24h) $ 8.26K$ 8.26K $ 8.26K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.89M$ 11.89M $ 11.89M Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento total 9,569,702 9,569,702 9,569,702 Blockchain pública ETH

