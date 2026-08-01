Preço de The9bit hoje

O preço ao vivo de The9bit (9BIT) hoje é R$ 0.05009, com uma variação de 0.06% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de 9BIT para BRL é de R$ 0.05009 por 9BIT.

The9bit ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- 9BIT. Nas últimas 24 horas, 9BIT foi negociado entre R$ 0.049872 (mínimo) e R$ 0.0503 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, 9BIT movimentou-se -0.04% na última hora e +0.52% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 787.03K.

Informações de mercado de The9bit (9BIT)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 787.03KR$ 787.03K R$ 787.03K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 500.90MR$ 500.90M R$ 500.90M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de The9bit é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 787.03K. A oferta em circulação de 9BIT é --, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 500.90M.