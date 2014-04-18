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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Monero, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Monero, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Monero (XMR) hoje

Análise técnica de Monero (XMR) hoje

A página de Análise de Monero fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de XMR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Monero abaixo.

Variação de preço de Monero (XMR)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$396.03--+7.87%+22.82%+0.38%
Saiba mais sobre o preço de Monero

Indicadores técnicos de Monero

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Monero em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 6
Neutro 1
Compra 19
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:NeutroVenda 6Neutro 1Compra 5
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
396.2566
396.2533
R2
396.2533
396.2495
R1
396.2466
396.2471
PP
396.2433
396.2433
S1
396.2366
396.2395
S2
396.2333
396.2371
S3
396.2266
396.2333

Sinais de mercado Monero

Volume líquido atual de ordens em aberto
-1.76M
$9.71 M
$11.47 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$4.22 M
Vendas ativas de 3 dias
$4.22 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.25M
Compras ativas de 7 dias
$12.81 M
Vendas ativas de 7 dias
$13.06 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Monero

Entrada líquidaPreço de XMRUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.39 M394.26
2026-08-12$1.42 M399.10
2026-08-11$1.25 M388.48
2026-08-10-$0.15 M393.72
2026-08-09$0.16 M398.91

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
XMR/USDT
$396.04
$396.04$396.04
-0.71%
5.19K (USDT)
XMR/USDC
$395.61
$395.61$395.61
-0.94%
201.21 (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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