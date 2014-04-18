Análise técnica de Monero (XMR) hoje A página de Análise de Monero fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de XMR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Monero abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Monero (XMR) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $396.03 -- +7.87% +22.82% +0.38%

Indicadores técnicos de Monero

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Monero em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 6 Neutro 1 Compra 19 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 0 Compra 14 Indicadores técnicos : Neutro Venda 6 Neutro 1 Compra 5 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 396.2566 396.2533 R2 396.2533 396.2495 R1 396.2466 396.2471 PP 396.2433 396.2433 S1 396.2366 396.2395 S2 396.2333 396.2371 S3 396.2266 396.2333

Sinais de mercado Monero Volume líquido atual de ordens em aberto -1.76M $9.71 M $11.47 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $4.22 M Vendas ativas de 3 dias $4.22 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.25M Compras ativas de 7 dias $12.81 M Vendas ativas de 7 dias $13.06 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Monero Entrada líquida Preço de XMRUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.39 M 394.26 2026-08-12 $1.42 M 399.10 2026-08-11 $1.25 M 388.48 2026-08-10 -$0.15 M 393.72 2026-08-09 $0.16 M 398.91 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Monero (XMR) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Monero. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h XMR / USDT $396.04 $396.04 $396.04 -0.71% 5.19K (USDT) Negociar XMR / USDC $395.61 $395.61 $395.61 -0.94% 201.21 (USDT) Negociar