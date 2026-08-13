Preço de VOOI hoje

O preço ao vivo de VOOI (VOOI) hoje é R$ 0.008444, com uma variação de 2.41% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VOOI para BRL é de R$ 0.008444 por VOOI.

VOOI ocupa atualmente a posição #1701 em capitalização de mercado, totalizando R$ 2.66M, com um fornecimento em circulação de 314.85M VOOI. Nas últimas 24 horas, VOOI foi negociado entre R$ 0.008434 (mínimo) e R$ 0.00871 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 1.0563596046642517233, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0222547678858362276.

No desempenho de curto prazo, VOOI movimentou-se +0.04% na última hora e +5.96% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 53.76K.

Informações de mercado de VOOI (VOOI)

Classificação No.1701 Capitalização de mercado R$ 2.66MR$ 2.66M R$ 2.66M Volume (24h) R$ 53.76KR$ 53.76K R$ 53.76K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 8.44MR$ 8.44M R$ 8.44M Fornecimento Circulante 314.85M 314.85M 314.85M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 31.48% Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de VOOI é R$ 2.66M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 53.76K. A oferta em circulação de VOOI é 314.85M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 8.44M.