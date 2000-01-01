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Principais tokens de Perpetuals por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Perpetuals. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 56.68
+0.21%
+3.89%
+1.93%
$ 14.34B
$ 13.13K
2
Aster
Aster
ASTER
$ 0.6035
+0.15%
-0.48%
+0.52%
$ 1.63B
$ 312.18K
3
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.3974
+0.15%
+2.13%
+0.34%
$ 590.85M
$ 228.96K
4
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1725
+0.94%
-2.56%
-5.51%
$ 569.43M
$ 912.66K
5
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.45
+0.42%
-0.75%
+4.17%
$ 509.50M
$ 207.36K
6
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.6345
+0.81%
+0.30%
+3.45%
$ 171.07M
$ 88.40K
7
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.3749
+1.27%
+2.29%
+9.59%
$ 125.93M
$ 326.62K
8
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.11102
+0.34%
-2.56%
-3.66%
$ 93.88M
$ 736.49K
9
Derive
Derive
DRV
$ 0.09538
-0.38%
-4.52%
-1.45%
$ 70.53M
$ 545.79K
10
GMX
GMX
GMX
$ 6.624
+0.32%
+4.44%
+3.17%
$ 68.81M
$ 8.35K
11
Avantis
Avantis
AVNT
$ 0.09127
+0.61%
-0.70%
+10.62%
$ 29.87M
$ 674.40K
12
ApeX Protocol
ApeX Protocol
APEX
$ 0.207
-0.05%
-0.52%
-5.09%
$ 28.96M
$ 313.89K
13
MYX Finance
MYX Finance
MYX
$ 0.07415
+1.18%
-0.90%
+0.27%
$ 24.34M
$ 1.15M
14
Arkham
Arkham
ARKM
$ 0.09388
+0.96%
-1.05%
-2.77%
$ 21.14M
$ 665.37K
15
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01054
+0.28%
-3.65%
-6.22%
$ 19.95M
$ 5.51M
16
Aevo
Aevo
AEVO
$ 0.01956
-0.51%
-1.55%
+1.44%
$ 18.07M
$ 2.97M
17
Based
Based
BASED
$ 0.07596
-0.13%
-0.97%
-7.31%
$ 17.82M
$ 2.77M
18
Infinex
Infinex
INX
$ 0.007589
-0.19%
-6.04%
+3.64%
$ 14.98M
$ 23.62M
19
Coin98
Coin98
C98
$ 0.01377
-0.07%
-0.22%
-2.61%
$ 13.83M
$ 6.12M
20
Gains Network
Gains Network
GNS
$ 0.5247
0.00%
-1.17%
+4.42%
$ 12.32M
$ 111.41K
21
SynFutures
SynFutures
F
$ 0.002727
-0.07%
-3.41%
-6.36%
$ 11.55M
$ 20.33M
22
Orderly Network
Orderly Network
ORDER
$ 0.0282
+1.08%
-0.70%
-3.42%
$ 10.99M
$ 1.94M
23
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.0609
-0.33%
-2.55%
+3.91%
$ 9.04M
$ 139.40K
24
THENA
THENA
THE
$ 0.06086
+0.40%
+1.38%
+12.59%
$ 7.99M
$ 999.32K
25
MUX Protocol
MUX Protocol
MCB
$ 2.07
0.00%
-0.00%
-2.36%
$ 7.86M
$ 34.19
26
Drift Protocol
Drift Protocol
DRIFT
$ 0.01135
+0.18%
+0.53%
-5.16%
$ 6.97M
$ 5.23M
27
Pear Protocol
Pear Protocol
PEAR
$ 0.01439386
+0.08%
-0.02%
+0.96%
$ 6.96M
$ 3.26K
28
Strike
Strike
STRIKE
$ 0.383409
+0.24%
-0.01%
-7.22%
$ 6.90M
$ 4.78K
29
Quickswap
Quickswap
QUICK
$ 0.008058
-0.14%
+1.34%
+1.51%
$ 6.14M
$ 8.08M
30
Pika Protocol
Pika Protocol
PIKA
$ 0.312339
0.00%
--
+0.83%
$ 5.93M
$ 11.04
31
SYMM
SYMM
SYMM
$ 0.0314
-3.11%
-14.05%
-11.61%
$ 5.15M
$ 184.98K
32
LeverUp
LeverUp
LV
$ 0.054817
+0.32%
-0.01%
+5.89%
$ 4.93M
$ 2.42K
33
Nomina
Nomina
NOM
$ 0.001593
+0.25%
-1.31%
+1.08%
$ 4.60M
$ 35.99M
34
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0.007842
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+0.70%
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$ 3.90M
$ 6.88M
35
VOOI
VOOI
VOOI
$ 0.008386
+0.14%
-3.28%
+6.80%
$ 2.65M
$ 6.27M
36
Cryptex Finance
Cryptex Finance
CTX
$ 0.265409
0.00%
-0.15%
-12.05%
$ 2.48M
$ 408.24K
37
Perpetual Protocol
Perpetual Protocol
PERP
$ 0.01831578
+4.76%
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$ 2.42M
$ 55.29K
38
Omnipair
Omnipair
OMFG
$ 0.165614
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-6.61%
$ 2.29M
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39
Fulcrom
Fulcrom
FUL
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+0.16%
+0.06%
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$ 2.19M
$ 13.65K
40
Kodiak Finance
Kodiak Finance
KDK
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41
Full Moon
Full Moon
FM
$ 0.00178158
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$ 12.35K
42
Rails
Rails
RAILS
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$ 1.46M
$ 1.37K
43
Storm Trade
Storm Trade
STORM
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+0.11%
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44
Contango
Contango
TANGO
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--
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45
IDEX
IDEX
IDEX
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+0.81%
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$ 28.42K
46
KiloEx
KiloEx
KILO
$ 0.00297792
+0.08%
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$ 85.32
47
Aark Digital
Aark Digital
AARK
$ 0.0008892
+5.20%
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48
SigmaDotMoney
SigmaDotMoney
SIGMA
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+0.07%
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+10.81%
$ 519.59K
$ 2.35K
49
K9
K9
K9
$ 0.00045028
+18.80%
-0.33%
-2.12%
$ 505.67K
$ 26.35K
50
Lnfi Network
Lnfi Network
LN
$ 0.0055894
+0.01%
+0.06%
+1.16%
$ 482.33K
$ 43.12K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Perpetuals e por que são populares?
Tokens de Perpetuals representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 79 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $18.49B.
Qual é o token de Perpetuals com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Perpetuals acompanhados na MEXC, LOGX apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 6.20% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Perpetuals existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 79 tokens de Perpetuals, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Perpetuals incluem HYPE, ASTER, LIT. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Perpetuals?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Perpetuals é de aproximadamente $18.49B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Perpetuals, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.