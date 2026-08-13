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O preço ao vivo de Unitas hoje é 0.38852 BRL. A capitalização de mercado de UP é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de UP para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Unitas hoje é 0.38852 BRL. A capitalização de mercado de UP é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de UP para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Unitas (UP)

Preço em tempo real de 1 UP para BRL

R$2.0164188
R$2.0164188R$2.0164188
-0.26%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Unitas (UP)
Última atualização da página: 2026-08-13 09:14:34 (UTC+8)

Preço de Unitas hoje

O preço ao vivo de Unitas (UP) hoje é R$ 0.38852, com uma variação de 0.26% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UP para BRL é de R$ 0.38852 por UP.

Unitas ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- UP. Nas últimas 24 horas, UP foi negociado entre R$ 0.38049 (mínimo) e R$ 0.413 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, UP movimentou-se +0.12% na última hora e +13.66% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 65.42K.

Informações de mercado de Unitas (UP)

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R$ 65.42K
R$ 65.42KR$ 65.42K

R$ 388.52M
R$ 388.52MR$ 388.52M

--
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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

A capitalização de mercado atual de Unitas é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 65.42K. A oferta em circulação de UP é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 388.52M.

Histórico de preço de Unitas BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.38049
R$ 0.38049R$ 0.38049
Mínimo 24h
R$ 0.413
R$ 0.413R$ 0.413
Máximo 24h

R$ 0.38049
R$ 0.38049R$ 0.38049

R$ 0.413
R$ 0.413R$ 0.413

--
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--
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+0.12%

-0.26%

+13.66%

+13.66%

Histórico de preços de Unitas (UP) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Unitas para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.0052564-0.26%
30 diasR$ +0.07203+22.75%
60 diasR$ +0.04688+13.72%
90 diasR$ +0.13137+51.08%
Variação de preço de Unitas hoje

Hoje, UP registrou uma variação de R$ -0.0052564 (-0.26%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Unitas

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.07203 (+22.75%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Unitas

Expandindo a visualização para 60 dias, UP teve uma variação de R$ +0.04688 (+13.72%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Unitas

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.13137 (+51.08%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Unitas (UP)!

Confira agora a página de histórico de preço do Unitas.

Análise para Unitas

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Unitas. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Unitas hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de UP: Pessimista, otimista 35% | pessimista 65%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJNeutroK ≈ D (±1%)Sem direção clara de curto prazo, aguarde e observar.
StochRSI> 80Zona sobrecompradaCurto prazo subindo rápido demais, atenção ao risco de correção.
Grupo MA0 compras0‑20% de vendaTodas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
Grupo EMA0 compras0‑20% de vendaTodas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
Ponto de pivôS2 ≤ Preço < S1Entre S2-S1Abaixo do pivô central, entrando na zona de preços baixos.
MACDGolden CrossDIF > DEAMomentum otimista surgindo.
BOLL (20,2)Médio < Preço ≤ SuperiorEntre a faixa média e a superiorRelativamente forte, mas não extremo.
RSI (14)Sobrecomprado> 70Subindo ligeiramente rápido, o curto prazo pode fazer uma pausa.

O UP_USDT está operando na faixa de 0,38845 no período de 4 horas. O preço encontra-se entre os níveis de suporte S1 e S2, posicionado abaixo do centro da zona central em 0,3919. O sistema de médias móveis indica um sinal neutro de compra, enquanto o conjunto das EMA também permanece em estado neutro. A estrutura atual mostra que o preço está limitado pela resistência do eixo central, sem conseguir romper os níveis-chave de referência. O indicador MACD apresenta uma formação de cruzamento positivo (golden cross), enquanto o RSI já se encontra na região de sobrecompra. Os indicadores KDJ e StochRSI ainda aguardam a confirmação dos dados, sendo necessário verificar a amplitude das bandas BOLL para avaliar o estado de volatilidade. Os indicadores rápidos e lentos mostram sinais de desagregação, com divergências na distribuição da força motriz. A validade do sinal de cruzamento positivo em condições de sobrecompra dependerá da análise subsequente do volume negociado; por ora, não há evidências claras de concentração unidirecional da energia de mercado. As principais resistências próximas estão localizadas nos níveis S1 (0,3893), a apenas 0,00085 acima do preço atual, e na resistência central em 0,3919, a 0,00345 distante. Já os suportes imediatos encontram-se em S2 (0,388), a 0,00045 abaixo do preço atual. As resistências R1 (0,3932) e R2 (0,3959) representam níveis de referência mais elevados. Atualmente, o preço oscila dentro de uma faixa estreita, com pequenas distâncias entre os principais níveis de suporte e resistência, refletindo um equilíbrio delicado entre compradores e vendedores no mercado.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Previsão de preço para Unitas

Previsão de preço de Unitas (UP) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de UP em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Unitas (UP) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Unitas pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Unitas pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de UP para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Unitas.

Como comprar e investir em Unitas em Brasil

Pronto para começar com Unitas? Comprar UP é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Unitas. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Unitas (UP).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Unitas será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Unitas(UP)

O que você pode fazer com Unitas

Possuir Unitas permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Unitas (UP) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
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Maker
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Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Unitas (UP)

Unitas is building the global savings layer for digital assets, enabling users to earn transparent USD-denominated yield through market-neutral strategies. The protocol deploys capital across liquidity provision, derivatives hedging, and funding markets to generate delta-neutral returns on-chain.

Recurso Unitas

Para uma compreensão mais aprofundada de Unitas, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Unitas
Explorador de blocos

Categoria :

AI AgentsAI ApplicationsArtificial Intelligence (AI)

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Unitas

Última atualização da página: 2026-08-13 09:14:34 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Unitas (UP)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Unitas

UPUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em UP com alavancagem. Explore a negociação de futuros de UPUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Unitas (UP) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Unitas.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
UP/USDT
R$2.0140833
R$2.0140833R$2.0140833
-0.38%
167.97K (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Bitcoin

Bitcoin

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XMR
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Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.0841818
R$0.0841818R$0.0841818

-18.90%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.1177611
R$0.1177611R$0.1177611

+467.25%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.359261
R$1.359261R$1.359261

+7.77%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.6338639
R$1.6338639R$1.6338639

-3.60%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0474885
R$0.0474885R$0.0474885

-5.47%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.00193068
R$0.00193068R$0.00193068

+48.80%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.33115196
R$1.33115196R$1.33115196

+17.05%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00611901
R$0.00611901R$0.00611901

+17.90%

aPriori

aPriori

APR

R$2.6071965
R$2.6071965R$2.6071965

+16.44%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13.117206
R$13.117206R$13.117206

+26.37%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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