Preço de Unitas hoje

O preço ao vivo de Unitas (UP) hoje é R$ 0.38852, com uma variação de 0.26% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UP para BRL é de R$ 0.38852 por UP.

Unitas ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- UP. Nas últimas 24 horas, UP foi negociado entre R$ 0.38049 (mínimo) e R$ 0.413 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, UP movimentou-se +0.12% na última hora e +13.66% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 65.42K.

Informações de mercado de Unitas (UP)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 65.42KR$ 65.42K R$ 65.42K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 388.52MR$ 388.52M R$ 388.52M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Unitas é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 65.42K. A oferta em circulação de UP é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 388.52M.