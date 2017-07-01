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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Tron, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Tron, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Tron (TRX) hoje

Análise técnica de Tron (TRX) hoje

A página de Análise de Tron fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TRX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Tron abaixo.

Variação de preço de Tron (TRX)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.3358--+2.31%+3.54%-5.01%
Saiba mais sobre o preço de Tron

Indicadores técnicos de Tron

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Tron em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 14
Neutro 4
Compra 8
Médias móveis:Venda forteVenda 12Neutro 1Compra 1
Indicadores técnicos:CompraVenda 2Neutro 3Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.33568
0.33567
R2
0.33567
0.33567
R1
0.33567
0.33567
PP
0.33566
0.33566
S1
0.33566
0.33566
S2
0.33565
0.33566
S3
0.33565
0.33565

Sinais de mercado Tron

Volume líquido atual de ordens em aberto
-8.79M
$83.03 M
$91.83 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.47M
Compras ativas de 3 dias
$4.05 M
Vendas ativas de 3 dias
$3.58 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.66M
Compras ativas de 7 dias
$7.46 M
Vendas ativas de 7 dias
$6.80 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Tron

Entrada líquidaPreço de TRXUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.34
2026-08-12$3.37 M0.34
2026-08-11$3.42 M0.33
2026-08-10$3.45 M0.33
2026-08-09$3.07 M0.33

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Tron (TRX) nos mercados da MEXC

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
TRX/USDT
$0.3359
$0.3359$0.3359
-0.05%
17.07M (USDT)
TRX/USDC
$0.3356
$0.3356$0.3356
-0.13%
79.30K (USDT)
TRX/BTC
$0.000005293
$0.000005293$0.000005293
-0.05%
24.78K (USDT)
TRX/EUR
$0.2914
$0.2914$0.2914
+0.13%
186.64K (USDT)
TRX/USD1
$0.336
$0.336$0.336
-0.08%
972.25K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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TRX
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USD

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