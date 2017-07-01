Análise técnica de Tron (TRX) hoje A página de Análise de Tron fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de TRX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Tron abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Tron (TRX) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.3358 -- +2.31% +3.54% -5.01%

Indicadores técnicos de Tron

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Tron em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 14 Neutro 4 Compra 8 Médias móveis : Venda forte Venda 12 Neutro 1 Compra 1 Indicadores técnicos : Compra Venda 2 Neutro 3 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.33568 0.33567 R2 0.33567 0.33567 R1 0.33567 0.33567 PP 0.33566 0.33566 S1 0.33566 0.33566 S2 0.33565 0.33566 S3 0.33565 0.33565

Sinais de mercado Tron Volume líquido atual de ordens em aberto -8.79M $83.03 M $91.83 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.47M Compras ativas de 3 dias $4.05 M Vendas ativas de 3 dias $3.58 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.66M Compras ativas de 7 dias $7.46 M Vendas ativas de 7 dias $6.80 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Tron Entrada líquida Preço de TRXUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.34 2026-08-12 $3.37 M 0.34 2026-08-11 $3.42 M 0.33 2026-08-10 $3.45 M 0.33 2026-08-09 $3.07 M 0.33 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.