Preço de Treehouse hoje

O preço ao vivo de Treehouse (TREE) hoje é $ 0.134, com uma variação de 0.45% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TREE para USD é de $ 0.134 por TREE.

Treehouse ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- TREE. Nas últimas 24 horas, TREE foi negociado entre $ 0.1311 (mínimo) e $ 0.1366 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, TREE movimentou-se -0.15% na última hora e -1.04% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 83.65K.

Informações de mercado de Treehouse (TREE)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 83.65K$ 83.65K $ 83.65K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 134.00M$ 134.00M $ 134.00M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Treehouse é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 83.65K. A oferta em circulação de TREE é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 134.00M.