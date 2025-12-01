Preço de TrashCoin hoje

O preço ao vivo de TrashCoin (TRASH) hoje é $ 0.0007825, com uma variação de 4.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TRASH para USD é de $ 0.0007825 por TRASH.

TrashCoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- TRASH. Nas últimas 24 horas, TRASH foi negociado entre $ 0.0007713 (mínimo) e $ 0.0008283 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, TRASH movimentou-se -3.53% na última hora e -2.69% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 54.27K.

Informações de mercado de TrashCoin (TRASH)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 54.27K$ 54.27K $ 54.27K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de TrashCoin é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 54.27K. A oferta em circulação de TRASH é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.