Preço de TronBank hoje

O preço ao vivo de TronBank (TBK) hoje é R$ 0.6062, com uma variação de 0.16% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TBK para BRL é de R$ 0.6062 por TBK.

TronBank ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- TBK. Nas últimas 24 horas, TBK foi negociado entre R$ 0.6029 (mínimo) e R$ 0.6083 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, TBK movimentou-se +0.18% na última hora e -0.87% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 63.09K.

Informações de mercado de TronBank (TBK)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 63.09KR$ 63.09K R$ 63.09K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 606.20MR$ 606.20M R$ 606.20M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública TRX

A capitalização de mercado atual de TronBank é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 63.09K. A oferta em circulação de TBK é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 606.20M.