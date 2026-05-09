De que se trata o projeto?

O STARS é um ativo digital baseado no Polygon MATIC, o padrão técnico utilizado para tokens na blockchain Ethereum. Um total de 27.000.000 tokens SRX serão emitidos.

1. A distribuição do STARS é um processo totalmente descentralizado que é realizado por meio da mineração. A única maneira de minerar STARS é depositar seu MATIC em nosso site e receber tokens SRX como recompensa.

2. Número de tokens acumulados. Os tokens SRX são creditados em sua conta em tempo real. O número de tokens concedidos por cada MATIC depositado é fixo para cada nível. Por exemplo, no NÍVEL 1, você receberá 0,16 SRX por dia para cada MATIC depositado. Ou seja, se você tiver um depósito de 100 MATIC, no primeiro nível você receberá 16 tokens STARS por dia.

3. Cronologia da mineração do SRX. A mineração do STARS começará oficialmente em junho de 2023 e terminará quando todos os 27.000.000 SRX forem minerados.

4. Equidade da mineração. Durante o período de mineração dos tokens STARS, as recompensas de mineração serão distribuídas de forma justa, conforme o número total de MATIC depositados. Todas as recompensas de mineração serão acumuladas seguindo o algoritmo do contrato inteligente.

O que torna seu projeto único?

Histórico do seu projeto.

Qual é o próximo passo para o seu projeto?

Para que seu token pode ser usado?

Qual é o preço atual de STARS?

O preço em tempo real de STARS (STARS) é R$0.0000207171046233879000 BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como STARS está posicionado no mercado?

STARS ocupa atualmente a posição de número #5214 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$829672.38580980351000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de STARS?

A oferta circulante de STARS é de 40052491701.12577 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de STARS?

Nas últimas 24 horas, STARS teve uma variação de preço entre R$0.0000205164546996747000 (mínimo de 24 horas) e R$0.0000208174295852445000 (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante STARS está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

STARS atingiu um máximo histórico de R$0.0037931864828361894000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$0.0000148982568357051000. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de STARS hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de STARS?

A movimentação atual do preço de 0.73% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Meme,Ethereum Ecosystem. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.