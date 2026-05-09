Preço de STARS (STARS)
O preço ao vivo de STARS (STARS) hoje é $ 0, com uma variação de --% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STARS para USD é de $ 0 por STARS.
STARS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- STARS. Nas últimas 24 horas, STARS foi negociado entre -- (mínimo) e -- (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.
No desempenho de curto prazo, STARS movimentou-se -- na última hora e -- nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.
A capitalização de mercado atual de STARS é --, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de STARS é --, com um fornecimento total de . Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.
--
--
--
--
Durante o dia de hoje, a variação do preço de STARS em USD foi de --.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de STARS em USD foi de --.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de STARS em USD foi de --.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de STARS em USD foi de --.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|--
|--
|30 dias
|--
|--
|60 dias
|--
|--
|90 dias
|--
|--
Em 2040, o preço de STARS pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!
De que se trata o projeto?
O STARS é um ativo digital baseado no Polygon MATIC, o padrão técnico utilizado para tokens na blockchain Ethereum. Um total de 27.000.000 tokens SRX serão emitidos.
1. A distribuição do STARS é um processo totalmente descentralizado que é realizado por meio da mineração. A única maneira de minerar STARS é depositar seu MATIC em nosso site e receber tokens SRX como recompensa.
2. Número de tokens acumulados. Os tokens SRX são creditados em sua conta em tempo real. O número de tokens concedidos por cada MATIC depositado é fixo para cada nível. Por exemplo, no NÍVEL 1, você receberá 0,16 SRX por dia para cada MATIC depositado. Ou seja, se você tiver um depósito de 100 MATIC, no primeiro nível você receberá 16 tokens STARS por dia.
3. Cronologia da mineração do SRX. A mineração do STARS começará oficialmente em junho de 2023 e terminará quando todos os 27.000.000 SRX forem minerados.
4. Equidade da mineração. Durante o período de mineração dos tokens STARS, as recompensas de mineração serão distribuídas de forma justa, conforme o número total de MATIC depositados. Todas as recompensas de mineração serão acumuladas seguindo o algoritmo do contrato inteligente.
O que torna seu projeto único?
Histórico do seu projeto.
Qual é o próximo passo para o seu projeto?
Para que seu token pode ser usado?
Qual é o preço atual de STARS?
O preço em tempo real de STARS (STARS) é R$0.0000207171046233879000 BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.
Como STARS está posicionado no mercado?
STARS ocupa atualmente a posição de número #5214 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$829672.38580980351000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.
Qual é a oferta circulante de STARS?
A oferta circulante de STARS é de 40052491701.12577 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.
Qual é a faixa de preço de 24 horas de STARS?
Nas últimas 24 horas, STARS teve uma variação de preço entre R$0.0000205164546996747000 (mínimo de 24 horas) e R$0.0000208174295852445000 (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.
Quão distante STARS está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?
STARS atingiu um máximo histórico de R$0.0037931864828361894000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$0.0000148982568357051000. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.
Quão ativo está o trading de STARS hoje?
O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.
O que está influenciando a direção recente da tendência de STARS?
A movimentação atual do preço de 0.73% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Meme,Ethereum Ecosystem. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.