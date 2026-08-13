Preço de Hippius hoje

O preço ao vivo de Hippius (SN75) hoje é R$ 3.832, com uma variação de 1.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SN75 para BRL é de R$ 3.832 por SN75.

Hippius ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- SN75. Nas últimas 24 horas, SN75 foi negociado entre R$ 3.814 (mínimo) e R$ 3.935 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, SN75 movimentou-se +0.36% na última hora e +9.76% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 16.36K.

Informações de mercado de Hippius (SN75)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 16.36KR$ 16.36K R$ 16.36K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 80.47MR$ 80.47M R$ 80.47M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 21,000,000 21,000,000 21,000,000 Blockchain pública TAO

A capitalização de mercado atual de Hippius é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 16.36K. A oferta em circulação de SN75 é --, com um fornecimento total de 21000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 80.47M.