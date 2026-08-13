Preço de Nebula3 hoje

O preço ao vivo de Nebula3 (SN3) hoje é R$ 0.0002848, com uma variação de 0.28% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SN3 para BRL é de R$ 0.0002848 por SN3.

Nebula3 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- SN3. Nas últimas 24 horas, SN3 foi negociado entre R$ 0.0002751 (mínimo) e R$ 0.000438 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, SN3 movimentou-se -2.30% na última hora e +2.48% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 61.43K.

Informações de mercado de Nebula3 (SN3)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 61.43KR$ 61.43K R$ 61.43K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 284.80KR$ 284.80K R$ 284.80K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Nebula3 é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 61.43K. A oferta em circulação de SN3 é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 284.80K.