Preço de Symbiosis hoje

O preço ao vivo de Symbiosis (SIS) hoje é R$ 0.02094, com uma variação de 0.94% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SIS para BRL é de R$ 0.02094 por SIS.

Symbiosis ocupa atualmente a posição #1499 em capitalização de mercado, totalizando R$ 2.03M, com um fornecimento em circulação de 96.97M SIS. Nas últimas 24 horas, SIS foi negociado entre R$ 0.02021 (mínimo) e R$ 0.02126 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 29.116189762116853485, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0619834634943085425.

No desempenho de curto prazo, SIS movimentou-se -0.72% na última hora e -0.81% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 98.16K.

Informações de mercado de Symbiosis (SIS)

Classificação No.1499 Capitalização de mercado R$ 2.03MR$ 2.03M R$ 2.03M Volume (24h) R$ 98.16KR$ 98.16K R$ 98.16K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 2.08MR$ 2.08M R$ 2.08M Fornecimento Circulante 96.97M 96.97M 96.97M Fornecimento máximo 99,489,760 99,489,760 99,489,760 Fornecimento total 99,489,760.94302 99,489,760.94302 99,489,760.94302 Taxa circulante 97.47% Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Symbiosis é R$ 2.03M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 98.16K. A oferta em circulação de SIS é 96.97M, com um fornecimento total de 99489760.94302. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 2.08M.