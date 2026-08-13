Preço de ShareX hoje

O preço ao vivo de ShareX (SHARE) hoje é R$ 0.331, com uma variação de 0.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SHARE para BRL é de R$ 0.331 por SHARE.

ShareX ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- SHARE. Nas últimas 24 horas, SHARE foi negociado entre R$ 0.3298 (mínimo) e R$ 0.3352 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, SHARE movimentou-se +0.03% na última hora e +19.02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 65.13K.

Informações de mercado de ShareX (SHARE)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 65.13KR$ 65.13K R$ 65.13K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 33.10MR$ 33.10M R$ 33.10M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de ShareX é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 65.13K. A oferta em circulação de SHARE é --, com um fornecimento total de 100000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 33.10M.