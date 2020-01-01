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Principais tokens de Insurance por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Insurance. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Nexus Mutual
Nexus Mutual
NXM
$ 50.54
-0.08%
0.00%
-0.34%
$ 85.73M
--
2
RE
RE
RE
$ 0.43357
-1.00%
-2.65%
+7.87%
$ 68.44M
$ 512.99K
3
Wrapped NXM
Wrapped NXM
WNXM
$ 50.24
+0.08%
-0.00%
-5.94%
$ 20.30M
$ 1.41K
4
Re Protocol reUSDe
Re Protocol reUSDe
REUSDE
$ 1.4
0.00%
+0.01%
0.00%
$ 19.05M
$ 53.41K
5
inSure DeFi
inSure DeFi
SURE
$ 0.00019519
0.00%
--
+0.75%
$ 5.17M
$ 2.00
6
VAIOT
VAIOT
VAI
$ 0.0022
-0.89%
-7.88%
+2.30%
$ 880.45K
$ 1.64M
7
Etherisc DIP
Etherisc DIP
DIP
$ 0.00111211
0.00%
+0.01%
+0.15%
$ 510.75K
$ 19.11
8
CheckDot
CheckDot
CDT
$ 0.02412413
0.00%
-0.00%
-1.15%
$ 230.17K
$ 25.91
9
UNION Protocol Governance
UNION Protocol Governance
UNN
$ 0.00021621
0.00%
--
+0.13%
$ 200.20K
$ 21.39
10
ARMOR
ARMOR
ARMOR
$ 0.00017361
0.00%
--
-0.63%
$ 130.21K
$ 8.78
11
Bridge Mutual
Bridge Mutual
BMI
$ 0.00054784
0.00%
--
+0.70%
$ 87.65K
$ 3.46
12
Nsure Network
Nsure Network
NSURE
$ 0.00100908
0.00%
--
+19.30%
$ 57.74K
$ 1.14
13
Tidal Finance
Tidal Finance
TIDAL
$ 2.21E-6
0.00%
-0.20%
-8.30%
$ 17.43K
--
14
Naym
Naym
NAYM
$ 5.225E-5
0.00%
-0.40%
0.00%
$ 12.48K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Insurance e por que são populares?
Tokens de Insurance representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 14 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $200.82M.
Qual é o token de Insurance com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Insurance acompanhados na MEXC, DIP apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.01% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Insurance existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 14 tokens de Insurance, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Insurance incluem NXM, RE, WNXM. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Insurance?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Insurance é de aproximadamente $200.82M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Insurance, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.