Preço de Prosper hoje

O preço ao vivo de Prosper (PROSPER) hoje é R$ 0.02081, com uma variação de 0.14% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PROSPER para BRL é de R$ 0.02081 por PROSPER.

Prosper ocupa atualmente a posição #1883 em capitalização de mercado, totalizando R$ 1.07M, com um fornecimento em circulação de 51.39M PROSPER. Nas últimas 24 horas, PROSPER foi negociado entre R$ 0.02078 (mínimo) e R$ 0.02107 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 48.7565672505, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.093147996541122963.

No desempenho de curto prazo, PROSPER movimentou-se +0.04% na última hora e -0.82% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 49.87K.

Informações de mercado de Prosper (PROSPER)

Classificação No.1883 Capitalização de mercado R$ 1.07MR$ 1.07M R$ 1.07M Volume (24h) R$ 49.87KR$ 49.87K R$ 49.87K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 2.08MR$ 2.08M R$ 2.08M Fornecimento Circulante 51.39M 51.39M 51.39M Fornecimento total 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Blockchain pública NONE

A capitalização de mercado atual de Prosper é R$ 1.07M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 49.87K. A oferta em circulação de PROSPER é 51.39M, com um fornecimento total de 100000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 2.08M.