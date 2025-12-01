Preço de Pibble hoje

O preço ao vivo de Pibble (PIBBLE) hoje é $ 0.00016738, com uma variação de 2.99% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PIBBLE para USD é de $ 0.00016738 por PIBBLE.

Pibble ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- PIBBLE. Nas últimas 24 horas, PIBBLE foi negociado entre $ 0.00016013 (mínimo) e $ 0.0001885 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, PIBBLE movimentou-se -2.44% na última hora e -20.05% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 56.86K.

Informações de mercado de Pibble (PIBBLE)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 56.86K$ 56.86K $ 56.86K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de Pibble é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 56.86K. A oferta em circulação de PIBBLE é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.