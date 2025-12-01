Preço de Yooldo Games hoje

O preço ao vivo de Yooldo Games (ESPORTS) hoje é $ 0.4426, com uma variação de 0.45% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ESPORTS para USD é de $ 0.4426 por ESPORTS.

Yooldo Games ocupa atualmente a posição #274 em capitalização de mercado, totalizando $ 102.39M, com um fornecimento em circulação de 231.35M ESPORTS. Nas últimas 24 horas, ESPORTS foi negociado entre $ 0.43396 (mínimo) e $ 0.46323 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.5124415986095646, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.05189790997151288.

No desempenho de curto prazo, ESPORTS movimentou-se +0.16% na última hora e +10.79% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 258.10K.

Informações de mercado de Yooldo Games (ESPORTS)

Classificação No.274 Capitalização de mercado $ 102.39M$ 102.39M $ 102.39M Volume (24h) $ 258.10K$ 258.10K $ 258.10K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 398.34M$ 398.34M $ 398.34M Fornecimento Circulante 231.35M 231.35M 231.35M Fornecimento máximo 900,000,000 900,000,000 900,000,000 Fornecimento total 899,999,999.9999992 899,999,999.9999992 899,999,999.9999992 Taxa circulante 25.70% Blockchain pública BSC

