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O preço ao vivo de Nietzschean Penguin hoje é 0,0008947 BRL. A capitalização de mercado de PENGUIN é de 894 640,6241346880898 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de PENGUIN para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Nietzschean Penguin hoje é 0,0008947 BRL. A capitalização de mercado de PENGUIN é de 894 640,6241346880898 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de PENGUIN para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Nietzschean Penguin (PENGUIN)

Preço em tempo real de 1 PENGUIN para BRL

R$0,004643493
R$0,004643493R$0,004643493
-4.42%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Nietzschean Penguin (PENGUIN)
Última atualização da página: 2026-08-13 07:12:19 (UTC+8)

Preço de Nietzschean Penguin hoje

O preço ao vivo de Nietzschean Penguin (PENGUIN) hoje é R$ 0,0008947, com uma variação de 4,42% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PENGUIN para BRL é de R$ 0,0008947 por PENGUIN.

Nietzschean Penguin ocupa atualmente a posição #1317 em capitalização de mercado, totalizando R$ 894.64K, com um fornecimento em circulação de 999.93M PENGUIN. Nas últimas 24 horas, PENGUIN foi negociado entre R$ 0,0008819 (mínimo) e R$ 0,0009692 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0,8673679015452360831, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0,0001923776634986097.

No desempenho de curto prazo, PENGUIN movimentou-se -0,32% na última hora e -19,95% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 59.52K.

Informações de mercado de Nietzschean Penguin (PENGUIN)

No.1317

R$ 894.64K
R$ 894.64KR$ 894.64K

R$ 59.52K
R$ 59.52KR$ 59.52K

R$ 894,70K
R$ 894,70KR$ 894,70K

999.93M
999.93M 999.93M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

999 933 636,006134
999 933 636,006134 999 933 636,006134

99,99%

SOL

A capitalização de mercado atual de Nietzschean Penguin é R$ 894.64K, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 59.52K. A oferta em circulação de PENGUIN é 999.93M, com um fornecimento total de 999933636.006134. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 894,70K.

Histórico de preço de Nietzschean Penguin BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0,0008819
R$ 0,0008819R$ 0,0008819
Mínimo 24h
R$ 0,0009692
R$ 0,0009692R$ 0,0009692
Máximo 24h

R$ 0,0008819
R$ 0,0008819R$ 0,0008819

R$ 0,0009692
R$ 0,0009692R$ 0,0009692

R$ 0,8673679015452360831
R$ 0,8673679015452360831R$ 0,8673679015452360831

R$ 0,0001923776634986097
R$ 0,0001923776634986097R$ 0,0001923776634986097

-0,32%

-4,42%

-19,95%

-19,95%

Histórico de preços de Nietzschean Penguin (PENGUIN) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Nietzschean Penguin para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0,000214734-4,42%
30 diasR$ -0,0004223-32,07%
60 diasR$ -0,0012573-58,43%
90 diasR$ -0,0033343-78,85%
Variação de preço de Nietzschean Penguin hoje

Hoje, PENGUIN registrou uma variação de R$ -0,000214734 (-4,42%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Nietzschean Penguin

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0,0004223 (-32,07%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Nietzschean Penguin

Expandindo a visualização para 60 dias, PENGUIN teve uma variação de R$ -0,0012573 (-58,43%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Nietzschean Penguin

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0,0033343 (-78,85%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Nietzschean Penguin (PENGUIN)!

Confira agora a página de histórico de preço do Nietzschean Penguin.

Análise para Nietzschean Penguin

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Nietzschean Penguin. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Nietzschean Penguin hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de PENGUIN é: otimista, otimista 72% | pessimista 28%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJGolden CrossK > DO momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
StochRSI> 80Zona sobrecompradaCurto prazo subindo rápido demais, atenção ao risco de correção.
Grupo MA1-2 compra(s)20‑40% de vendaA maioria das médias móveis aponta para baixo, com alinhamento de baixa.
Ponto de pivôPivô ≤ Preço ≤ R1Entre o pivô‑R1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente alta.
MACDGolden CrossDIF > DEAMomentum otimista surgindo.
Grupo EMA3-4 compras40‑60% neutroAs médias móveis estão mistas entre alta e baixa, com direção indefinida.
BOLL (20,2)Médio < Preço ≤ SuperiorEntre a faixa média e a superiorRelativamente forte, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

**Estrutura de Mercado** No período de 4 horas, o preço atual do PENGUIN_USDT, em 0,003124 USDT, encontra-se acima do centro do pivô, em 0,00307, operando dentro de uma faixa de 2,97% abaixo da resistência R1 (0,003217). Tanto a primeira como a segunda camada das médias móveis (MA) quanto as terceira e quarta camadas dos EMA registraram maior participação de compras, indicando que o preço está posicionado acima do sistema de médias móveis de múltiplos períodos. **Estado do Momentum** O MACD apresenta um padrão de cruzamento positivo, com as linhas rápida e lenta situadas na região do eixo zero. O RSI mantém leitura neutra, sem formação de distribuições extremas nos indicadores de momentum. Os indicadores de curto e médio prazo estão alinhados em direção, enquanto não há sinais de expansão da volatilidade no momento. **Níveis Chave** Na parte superior, a resistência R1 está localizada em 0,003217 (2,97% acima do preço atual), e a resistência R2 encontra-se em 0,003399 (8,80% acima do preço atual). Na parte inferior, o suporte S1 está fixado em 0,002888 (7,55% abaixo do preço atual), e o suporte S2 situa-se em 0,002741 (12,26% abaixo do preço atual). O centro do pivô, em 0,00307, serve como nível de referência próximo (1,73% abaixo do preço atual).

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de Nietzschean Penguin?

Os preços do token PENGUIN são influenciados por: o sentimento do mercado e o engajamento da comunidade, o volume de negociação e a liquidez, as tendências mais amplas do mercado de criptomoedas, o hype nas redes sociais e a popularidade das moedas memes, os movimentos de grandes investidores e transações em grande escala, as listagens em exchanges e parcerias, o apetite geral por risco em relação a ativos especulativos e as notícias regulatórias que afetam os tokens memes.

Por que as pessoas querem saber o preço de Nietzschean Penguin hoje?

As pessoas querem saber o preço atual do Nietzschean Penguin (PENGUIN) para tomada de decisões de negociação, acompanhamento de carteiras, análise de mercado e definição de timing para investimentos. Os preços em tempo real ajudam a avaliar lucros e perdas, identificar oportunidades de compra e venda e monitorar a volatilidade do mercado desse token meme.

Previsão de preço para Nietzschean Penguin

Previsão de preço de Nietzschean Penguin (PENGUIN) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de PENGUIN em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0,00%.
Previsão de preço de Nietzschean Penguin (PENGUIN) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Nietzschean Penguin pode potencialmente apresentar um crescimento de 0,00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Nietzschean Penguin pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de PENGUIN para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Nietzschean Penguin.

Como comprar e investir em Nietzschean Penguin em Brasil

Pronto para começar com Nietzschean Penguin? Comprar PENGUIN é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Nietzschean Penguin. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Nietzschean Penguin (PENGUIN).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Nietzschean Penguin será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Nietzschean Penguin(PENGUIN)

O que você pode fazer com Nietzschean Penguin

Possuir Nietzschean Penguin permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Nietzschean Penguin (PENGUIN) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
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Maker
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Taker
Taxas de negociação de Futuros
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Maker
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Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

Recurso Nietzschean Penguin

Para uma compreensão mais aprofundada de Nietzschean Penguin, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Nietzschean Penguin
Explorador de blocos

Categoria :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Nietzschean Penguin

Última atualização da página: 2026-08-13 07:12:19 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Nietzschean Penguin (PENGUIN)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Nietzschean Penguin

PENGUINUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em PENGUIN com alavancagem. Explore a negociação de futuros de PENGUINUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Nietzschean Penguin (PENGUIN) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Nietzschean Penguin.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
PENGUIN/USDT
R$0,004641417
R$0,004641417R$0,004641417
-4,52%
64.40M (USDT)

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R$0,1094571
R$0,1094571R$0,1094571

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Thinking Cat

Thinking Cat

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R$0,108471
R$0,108471R$0,108471

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R$1,298019
R$1,298019R$1,298019

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DAPPOS

DAPPOS

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R$1,7063163
R$1,7063163R$1,7063163

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The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0,0511734
R$0,0511734R$0,0511734

+1,85%

Principais altas

Principais altas do dia

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0,0254829
R$0,0254829R$0,0254829

+36,38%

aPriori

aPriori

APR

R$2,98944
R$2,98944R$2,98944

+33,51%

Bitway

Bitway

BTW

R$1,37401098
R$1,37401098R$1,37401098

+20,82%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13,335705
R$13,335705R$13,335705

+28,47%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0,00598926
R$0,00598926R$0,00598926

+15,40%

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Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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