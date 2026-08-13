Preço de Nietzschean Penguin hoje

O preço ao vivo de Nietzschean Penguin (PENGUIN) hoje é R$ 0,0008947, com uma variação de 4,42% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PENGUIN para BRL é de R$ 0,0008947 por PENGUIN.

Nietzschean Penguin ocupa atualmente a posição #1317 em capitalização de mercado, totalizando R$ 894.64K, com um fornecimento em circulação de 999.93M PENGUIN. Nas últimas 24 horas, PENGUIN foi negociado entre R$ 0,0008819 (mínimo) e R$ 0,0009692 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0,8673679015452360831, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0,0001923776634986097.

No desempenho de curto prazo, PENGUIN movimentou-se -0,32% na última hora e -19,95% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 59.52K.

Informações de mercado de Nietzschean Penguin (PENGUIN)

Classificação No.1317 Capitalização de mercado R$ 894.64KR$ 894.64K R$ 894.64K Volume (24h) R$ 59.52KR$ 59.52K R$ 59.52K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 894,70KR$ 894,70K R$ 894,70K Fornecimento Circulante 999.93M 999.93M 999.93M Fornecimento máximo 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Fornecimento total 999 933 636,006134 999 933 636,006134 999 933 636,006134 Taxa circulante 99,99% Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de Nietzschean Penguin é R$ 894.64K, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 59.52K. A oferta em circulação de PENGUIN é 999.93M, com um fornecimento total de 999933636.006134. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 894,70K.