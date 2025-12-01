Preço de Palu hoje

O preço ao vivo de Palu (PALU) hoje é $ 0.007467, com uma variação de 5.06% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PALU para USD é de $ 0.007467 por PALU.

Palu ocupa atualmente a posição #1213 em capitalização de mercado, totalizando $ 7.47M, com um fornecimento em circulação de 1.00B PALU. Nas últimas 24 horas, PALU foi negociado entre $ 0.006633 (mínimo) e $ 0.007998 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.12035079103629745, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000104834149204448.

No desempenho de curto prazo, PALU movimentou-se +1.48% na última hora e +22.93% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 62.77K.

Informações de mercado de Palu (PALU)

Classificação No.1213 Capitalização de mercado $ 7.47M$ 7.47M $ 7.47M Volume (24h) $ 62.77K$ 62.77K $ 62.77K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.47M$ 7.47M $ 7.47M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 100.00% Blockchain pública BSC

