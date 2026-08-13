Preço de P2P hoje

O preço ao vivo de P2P (P2P) hoje é R$ 0.00003318, com uma variação de 6.27% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de P2P para BRL é de R$ 0.00003318 por P2P.

P2P ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- P2P. Nas últimas 24 horas, P2P foi negociado entre R$ 0.00003314 (mínimo) e R$ 0.00003824 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, P2P movimentou-se -1.08% na última hora e +3.49% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 23.20K.

Informações de mercado de P2P (P2P)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 23.20KR$ 23.20K R$ 23.20K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 1.13MR$ 1.13M R$ 1.13M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 34,000,000,000 34,000,000,000 34,000,000,000 Blockchain pública SENTINEL

A capitalização de mercado atual de P2P é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 23.20K. A oferta em circulação de P2P é --, com um fornecimento total de 34000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 1.13M.