Preço de Orta Chain hoje

O preço ao vivo de Orta Chain (ORTA) hoje é R$ 0.044, com uma variação de 0.90% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ORTA para BRL é de R$ 0.044 por ORTA.

Orta Chain ocupa atualmente a posição #4379 em capitalização de mercado, totalizando R$ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 ORTA. Nas últimas 24 horas, ORTA foi negociado entre R$ 0.044 (mínimo) e R$ 0.0447 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 3.158424442491188199, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0784809712013843466.

No desempenho de curto prazo, ORTA movimentou-se 0.00% na última hora e -12.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 94.05.

Informações de mercado de Orta Chain (ORTA)

Classificação No.4379 Capitalização de mercado R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 Volume (24h) R$ 94.05R$ 94.05 R$ 94.05 Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 4.40MR$ 4.40M R$ 4.40M Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Fornecimento total 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Taxa circulante 0.00% Data de emissão 2026-01-01 00:00:00 Preço de emissão R$ 0.064875R$ 0.064875 R$ 0.064875 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Orta Chain é R$ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 94.05. A oferta em circulação de ORTA é 0.00, com um fornecimento total de 100000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 4.40M.