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O preço ao vivo de Orta Chain hoje é 0.044 BRL. A capitalização de mercado de ORTA é de 0 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ORTA para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Orta Chain hoje é 0.044 BRL. A capitalização de mercado de ORTA é de 0 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ORTA para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Orta Chain (ORTA)

Preço em tempo real de 1 ORTA para BRL

R$0.22836
R$0.22836R$0.22836
-0.90%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Orta Chain (ORTA)
Última atualização da página: 2026-08-13 07:02:22 (UTC+8)

Preço de Orta Chain hoje

O preço ao vivo de Orta Chain (ORTA) hoje é R$ 0.044, com uma variação de 0.90% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ORTA para BRL é de R$ 0.044 por ORTA.

Orta Chain ocupa atualmente a posição #4379 em capitalização de mercado, totalizando R$ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 ORTA. Nas últimas 24 horas, ORTA foi negociado entre R$ 0.044 (mínimo) e R$ 0.0447 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 3.158424442491188199, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0784809712013843466.

No desempenho de curto prazo, ORTA movimentou-se 0.00% na última hora e -12.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 94.05.

Informações de mercado de Orta Chain (ORTA)

No.4379

R$ 0.00
R$ 0.00R$ 0.00

R$ 94.05
R$ 94.05R$ 94.05

R$ 4.40M
R$ 4.40MR$ 4.40M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

2026-01-01 00:00:00

R$ 0.064875
R$ 0.064875R$ 0.064875

ETH

A capitalização de mercado atual de Orta Chain é R$ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 94.05. A oferta em circulação de ORTA é 0.00, com um fornecimento total de 100000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 4.40M.

Histórico de preço de Orta Chain BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.044
R$ 0.044R$ 0.044
Mínimo 24h
R$ 0.0447
R$ 0.0447R$ 0.0447
Máximo 24h

R$ 0.044
R$ 0.044R$ 0.044

R$ 0.0447
R$ 0.0447R$ 0.0447

R$ 3.158424442491188199
R$ 3.158424442491188199R$ 3.158424442491188199

R$ 0.0784809712013843466
R$ 0.0784809712013843466R$ 0.0784809712013843466

0.00%

-0.89%

-12.00%

-12.00%

Histórico de preços de Orta Chain (ORTA) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Orta Chain para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.002074-0.89%
30 diasR$ -0.005-10.21%
60 diasR$ -0.0035-7.37%
90 diasR$ -0.0296-40.22%
Variação de preço de Orta Chain hoje

Hoje, ORTA registrou uma variação de R$ -0.002074 (-0.89%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Orta Chain

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.005 (-10.21%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Orta Chain

Expandindo a visualização para 60 dias, ORTA teve uma variação de R$ -0.0035 (-7.37%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Orta Chain

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.0296 (-40.22%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Orta Chain (ORTA)!

Confira agora a página de histórico de preço do Orta Chain.

Análise para Orta Chain

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Orta Chain. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Quais fatores influenciam os preços de Orta Chain?

Vários fatores-chave influenciam os preços da Orta Chain (ORTA):

1. Sentimento do mercado e tendências gerais do setor de criptomoedas
2. Volume de negociação e liquidez nas exchanges
3. Desenvolvimentos tecnológicos e atualizações da plataforma
4. Anúncios de parcerias e crescimento do ecossistema
5. Notícias regulatórias que afetam projetos baseados em blockchain
6. Dinâmica de oferta e demanda
7. Especulação de investidores e atividades de grandes detentores
8. Concorrência com plataformas de blockchain semelhantes
9. Taxa de adoção dos serviços da Orta Chain
10. Condições econômicas gerais e apetite por risco

Por que as pessoas querem saber o preço de Orta Chain hoje?

As pessoas querem saber o preço da Orta Chain (ORTA) hoje por vários motivos importantes: tomar decisões de negociação embasadas, gerenciar portfólios, definir o momento ideal para comprar ou vender, acompanhar o desempenho dos investimentos e manter-se atualizado sobre as tendências do mercado. Os preços em tempo real ajudam os traders a aproveitar ao máximo a volatilidade.

Previsão de preço para Orta Chain

Previsão de preço de Orta Chain (ORTA) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de ORTA em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Orta Chain (ORTA) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Orta Chain pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Orta Chain pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de ORTA para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Orta Chain.

Como comprar e investir em Orta Chain em Brasil

Pronto para começar com Orta Chain? Comprar ORTA é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Orta Chain. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Orta Chain (ORTA).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de 0.00 tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Orta Chain será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Orta Chain(ORTA)

O que você pode fazer com Orta Chain

Possuir Orta Chain permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Orta Chain (ORTA) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Orta Chain (ORTA)

Orta Chain is a crypto-native financial and accounting infrastructure designed to help businesses integrate blockchain technology into their existing off-chain operations. The platform focuses on practical use cases such as digital asset management, peer-to-peer transactions, subscription and payment workflows, and automated crypto accounting, enabling companies to operate efficiently in a decentralized environment without requiring deep blockchain expertise. The project has completed its Initial Vestra Offering (IVO) through the Brolyz launchpad. As part of its initial rollout, Brolyz became the first enterprise customer, using Orta Chain’s infrastructure in a live production environment.

Recurso Orta Chain

Para uma compreensão mais aprofundada de Orta Chain, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Orta Chain
Explorador de blocos

Categoria :

Ethereum EcosystemInfrastructure

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Orta Chain

Última atualização da página: 2026-08-13 07:02:22 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Orta Chain (ORTA)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Orta Chain

ORTAUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em ORTA com alavancagem. Explore a negociação de futuros de ORTAUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Orta Chain (ORTA) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Orta Chain.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ORTA/USDT
R$0.22836
R$0.22836R$0.22836
-0.89%
2.11K (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC

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Bitcoin

Bitcoin

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Tether Gold

Tether Gold

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Ethereum

ETH
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Solana

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Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.1039038
R$0.1039038R$0.1039038

+0.10%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.111585
R$0.111585R$0.111585

+437.50%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.248714
R$1.248714R$1.248714

-0.98%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.7070429
R$1.7070429R$1.7070429

+0.71%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.049824
R$0.049824R$0.049824

-0.82%

Principais altas

Principais altas do dia

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0246525
R$0.0246525R$0.0246525

+31.94%

aPriori

aPriori

APR

R$2.9162091
R$2.9162091R$2.9162091

+30.24%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.36788159
R$1.36788159R$1.36788159

+20.28%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00622281
R$0.00622281R$0.00622281

+19.90%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13.20855
R$13.20855R$13.20855

+27.25%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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