Análise técnica de OG (OG) hoje A página de Análise de OG fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de OG, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de OG abaixo. Cadastrar

Variação de preço de OG (OG) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $2.461 -- -2.39% -3.08% -24.91%

Indicadores técnicos de OG

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do OG em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 15 Neutro 6 Compra 5 Médias móveis : Venda Venda 9 Neutro 2 Compra 3 Indicadores técnicos : Venda Venda 6 Neutro 4 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 2.4603 2.4596 R2 2.4596 2.4592 R1 2.4593 2.459 PP 2.4586 2.4586 S1 2.4583 2.4582 S2 2.4576 2.458 S3 2.4573 2.4576

Sinais de mercado OG Volume líquido atual de ordens em aberto -2.05M $6.87 M $8.92 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.01M Compras ativas de 3 dias $0.08 M Vendas ativas de 3 dias $0.06 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.02M Compras ativas de 7 dias $0.19 M Vendas ativas de 7 dias $0.17 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de OG Entrada líquida Preço de OGUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.09 M 2.46 2026-08-12 -$0.12 M 2.50 2026-08-11 -$0.06 M 2.54 2026-08-10 -$0.10 M 2.61 2026-08-09 $0.14 M 2.72 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie OG (OG) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o OG. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h OG / USDT $2.46 $2.46 $2.46 -1.48% 31.30K (USDT) Negociar