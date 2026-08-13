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Análise técnica de OG (OG) hoje

Análise técnica de OG (OG) hoje

A página de Análise de OG fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de OG, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de OG abaixo.

Variação de preço de OG (OG)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$2.461---2.39%-3.08%-24.91%
Saiba mais sobre o preço de OG

Indicadores técnicos de OG

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do OG em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 15
Neutro 6
Compra 5
Médias móveis:VendaVenda 9Neutro 2Compra 3
Indicadores técnicos:VendaVenda 6Neutro 4Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
2.4603
2.4596
R2
2.4596
2.4592
R1
2.4593
2.459
PP
2.4586
2.4586
S1
2.4583
2.4582
S2
2.4576
2.458
S3
2.4573
2.4576

Sinais de mercado OG

Volume líquido atual de ordens em aberto
-2.05M
$6.87 M
$8.92 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.08 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.06 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.02M
Compras ativas de 7 dias
$0.19 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.17 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de OG

Entrada líquidaPreço de OGUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.09 M2.46
2026-08-12-$0.12 M2.50
2026-08-11-$0.06 M2.54
2026-08-10-$0.10 M2.61
2026-08-09$0.14 M2.72

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie OG (OG) nos mercados da MEXC

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
OG/USDT
$2.46
$2.46$2.46
-1.48%
31.30K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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OG
OG
USD
USD

1 OG = 2.461 USD