Preço de MWX AI hoje

O preço ao vivo de MWX AI (MWXT) hoje é R$ 0.05507, com uma variação de 0.12% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MWXT para BRL é de R$ 0.05507 por MWXT.

MWX AI ocupa atualmente a posição #965 em capitalização de mercado, totalizando R$ 9.24M, com um fornecimento em circulação de 167.85M MWXT. Nas últimas 24 horas, MWXT foi negociado entre R$ 0.05475 (mínimo) e R$ 0.05553 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 1.577518792839258423, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.2267553059444910429.

No desempenho de curto prazo, MWXT movimentou-se +0.32% na última hora e -1.74% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 91.82K.

Informações de mercado de MWX AI (MWXT)

Classificação No.965 Capitalização de mercado R$ 9.24MR$ 9.24M R$ 9.24M Volume (24h) R$ 91.82KR$ 91.82K R$ 91.82K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 55.07MR$ 55.07M R$ 55.07M Fornecimento Circulante 167.85M 167.85M 167.85M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 16.78% Blockchain pública BASE

A capitalização de mercado atual de MWX AI é R$ 9.24M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 91.82K. A oferta em circulação de MWXT é 167.85M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 55.07M.