Preço de MOVA hoje

O preço ao vivo de MOVA (MOVA) hoje é R$ 0.3255, com uma variação de 0.68% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MOVA para BRL é de R$ 0.3255 por MOVA.

MOVA ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- MOVA. Nas últimas 24 horas, MOVA foi negociado entre R$ 0.3107 (mínimo) e R$ 0.376 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, MOVA movimentou-se 0.00% na última hora e -26.41% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 645.74.

Informações de mercado de MOVA (MOVA)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 645.74R$ 645.74 R$ 645.74 Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 325.50MR$ 325.50M R$ 325.50M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública MOVA

A capitalização de mercado atual de MOVA é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 645.74. A oferta em circulação de MOVA é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 325.50M.