Qual é o preço atual de MetYa?

O preço em tempo real de MetYa (MY) é R$0.25405791715756101000 BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como MetYa está posicionado no mercado?

MetYa ocupa atualmente a posição de número #2651 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$7644992.84088519018000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de MY?

A oferta circulante de MY é de 30091469.680463914 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de MetYa?

Nas últimas 24 horas, MetYa teve uma variação de preço entre R$0.2506420528562674932000 (mínimo de 24 horas) e R$0.25999715489947173000 (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante MetYa está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

MetYa atingiu um máximo histórico de R$2.42378085098215638000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$0.2486358044315401347000. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de MY hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de MetYa?

A movimentação atual do preço de -0.26% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Artificial Intelligence (AI),SocialFi,BNB Chain Ecosystem,AI Applications. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.