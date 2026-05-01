Tokenomics de MetYa (MY)

Tokenomics de MetYa (MY)

Descubra informações essenciais sobre MetYa (MY), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2026-05-10 00:45:08 (UTC+8)
USD

Tokenomics e análise de preços de MetYa (MY)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de MetYa (MY), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
$ 1.51M
$ 1.51M$ 1.51M
Fornecimento total:
$ 974.18M
$ 974.18M$ 974.18M
Fornecimento circulante:
$ 30.09M
$ 30.09M$ 30.09M
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 48.99M
$ 48.99M$ 48.99M
Máximo histórico:
$ 0.483186
$ 0.483186$ 0.483186
Mínimo histórico:
$ 0.04956609
$ 0.04956609$ 0.04956609
Preço atual:
$ 0.050299
$ 0.050299$ 0.050299

Informação sobre MetYa (MY)

Site oficial:
https://metya.com/

Tokenomics de MetYa (MY): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de MetYa (MY) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens MY que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens MY podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do MY, explore o preço em tempo real do token MY!

Previsão de preço de MY

Quer saber para onde o MY pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do MY combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.

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