O MetFi é uma organização autônoma descentralizada (DAO) que oferece acesso em estágio inicial a startups promissoras de Web3 e Metaverso, compartilhando lucros com a comunidade. É um ecossistema de utilidade de NFTs que permite aos participantes adquirir NFTs, concedendo acesso a projetos de alto crescimento. O MetFi tem como objetivo se tornar a principal incubadora mundial de projetos de Metaverso, IA e Web3, compartilhando retornos com sua comunidade.

Qual é o preço atual de MetFi?

O preço em tempo real de MetFi (METFI) é R$0.0441165128415149700000 BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como MetFi está posicionado no mercado?

MetFi ocupa atualmente a posição de número #1927 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$14476827.95261311500000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de METFI?

A oferta circulante de METFI é de 328110816.1111054 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de MetFi?

Nas últimas 24 horas, MetFi teve uma variação de preço entre R$0.0430033290075470700000 (mínimo de 24 horas) e R$0.0441763571232690300000 (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante MetFi está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

MetFi atingiu um máximo histórico de R$28.568878224300000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$0.0428845426191407700000. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de METFI hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de MetFi?

A movimentação atual do preço de 2.11% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Yield Farming,BNB Chain Ecosystem,Governance. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.